Les chocolats Meurisse redémarrent plus vite que prévu

Cent soixante-cinq ans après leur ancêtre Adolphe Meurisse, les frères Henry (à g.) et Clément Van Vyve ont relancé un marque iconique tombée dans l'oubli depuis plus de 10 ans.

Relancée en septembre, la première chocolaterie belge de l'histoire voulait se limiter dans un premier temps à internet. Les chocolats Meurisse se vendent déjà chez les détaillants.

La relance de marques historiques devient une tendance de fond (voir l'encadré). Depuis septembre dernier, les frères Henry et Clément Van Vyve se sont lancés à corps perdu dans la relance de la marque de chocolat Meurisse, créée en 1845 par leur arrière-arrière-arrière-grand-père, le Montois Adolphe Meurisse.

Restée familiale jusque dans les années 70, la chocolaterie Meurisse a ensuite connu plusieurs changements de propriétaire: rachat par General Biscuits – né de la fusion des biscuiteries Parein et De Beukelaer –, avant de passer aux mains de Lu, de Danone, puis de Kraft Foods. Au milieu des années 2000, le nouveau propriétaire, le géant américain Mondelez (Côte d’Or, Milka, Toblerone, Lu, Tuc, Philadelphia...), raye même la marque Meurisse de la carte chocolatière.

4 tonnes 4 tonnes de chocolat Meurisse ont déjà été produites, et vu le succès des ventes, la production sera augmentée à la fin du mois.

Jusqu'à l'an dernier, lorsque les frères Van Vyve rachètent le nom. La mayonnaise prend, si l'on peut dire. Deux lots de 20.000 plaquettes, soit 4 tonnes de chocolat, ont déjà été produits, et le succès des ventes pousse déjà les nouveaux propriétaires de la marque à accroître la production dès la fin de ce mois. Certifiée fairtrade et bio, celle-ci est assurée par un partenaire belge dont l'identité n'est pas dévoilée.

"Nous comptions au départ nous centrer sur les ventes en ligne, mais nous avons été surpris par l'engouement du public. Nous avons notamment reçu de nombreuses commandes d'entreprises désireuses d'offrir des paquets cadeaux", explique Henry van Vyve.

La surprise Delhaize

La feuille de route des frères Van Vyve prévoyait d'atteindre cette année une centaine de revendeurs, essentiellement des magasins et des chaînes d'alimentation bio. On trouve déjà des chocolats Meurisse dans les enseignes Färm et Deli. À partir de mars, ils seront disponibles dans les rayons des 150 supermarchés intégrés de Delhaize.

"Associer Meurisse à Delhaize, c'est associer deux marques belges historiques." Henry Van Vyve CEO de Meurisse

"Nous comptions nous donner un an ou deux avant d'envisager une présence dans la grande distribution, mais Delhaize nous a sollicités plus vite que prévu. Nous nous sommes dit qu'il était difficile de refuser une telle proposition. Et associer Meurisse à Delhaize, c'est associer deux marques belges historiques", raconte Henry Van Vyve.

Les exportations, ce sera pour plus tard. En guise de test, Meurisse devrait bien fournir cette année une société américaine désireuse de proposer du chocolat en vente additionnelle. Mais il n'ira pas plus loin: l'exploration des marchés extérieurs commencera vraiment l'an prochain.

Pas question en tout cas d'agir dans la précipitation. À terme, Meurisse pourrait assurer lui-même la production, mais ce n'est pas à l'ordre du jour à ce stade. "Il faut d'abord s'assurer une masse critique suffisante. D'ici deux ou trois ans, j'espère avoir une vision plus claire des perspectives à cinq ou dix ans pour envisager à terme une production propre", dit Henry Van Vyve.

A ce stade, le financement sur fonds propres est donc suffisant. "Nous n'avons pas besoin d'investisseurs extérieurs parce que les capitaux requis ne sont pas élevés. On ne sait bien sûr pas comment les choses peuvent évoluer d'ici quelques mois, mais nous voulons pouvoir financer nous-mêmes ce projet le plus longtemps possible".