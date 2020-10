Les chocolats Meurisse signent leur grand retour

Après plus de dix ans d'absence, la marque de la première chocolaterie de Belgique est ramenée à la vie par les arrière-arrière-arrière-petits-enfants du fondateur.

Certes, d’abord en ligne . Mais des partenariats avec des restaurants et des hôtels, de même que des épiceries fines, des concept stores et des magasins de mode, devraient permettre à sa production – 20.000 tablettes pour l'heure – d'essaimer d'ici la fin d'année . En parallèle, un fort accent sera aussi mis par la marque sur le créneau des cadeaux d'entreprise.

Sixième génération

Sauf que , voilà, vouloir n'est pas pouvoir . Car, de par les aléas de l'histoire (rachat par General Biscuits – né de la fusion des biscuiteries Parein et De Beukelaer –, déménagement de la production à Herenthals à l'appui, avant de passer aux mains de Lu, puis de Danone, puis de Kraft Foods), la marque était passée dans le giron de Mondelez (Côte d'Or, Milka, Toblerone, Lu, Tuc, Philadelphia...).

"Mondelez nous a demandé de faire une offre pour récupérer la marque, ce qu'on a fait, et ils ont accepté."

Alors, avant de se relancer, il aura fallu négocier à Malines avec le géant américain , pour récupérer ce nom, "Meurisse", qui n'était plus utilisé. "Ils nous ont demandé de faire une offre, ce qu'on a fait, et ils ont accepté", se réjouit Henry Van Vyve.

Et, bien que le montant de la transaction reste un secret, une anecdote peut toutefois être partagée. " Quand on a signé , j'ai été prévenu qu'une boîte devait aussi arriver de Londres dans le cadre du deal. Quelle surprise quand je l'ai ouverte: y étaient consignés de nombreux documents d'archives que ni mes parents ni mon frère Clément ou moi n'avions jamais vus ".

C'est d'ailleurs de là que vient le nouveau symbole – l'ours d'antan ne pouvant plus être utilisé – de la gamme de huit tablettes proposées aujourd'hui: le perroquet . "Ce qui a du sens, après tout, car l'oiseau est natif des pays de production du cacao , de même que constitue un symbole pour les Incas qui ont inventé le chocolat".

Entre Côte d'Or et Marcolini

Côté positionnement, Meurisse entend se placer "entre un Côte d'Or et un Marcolini". Mais "sans opérer un copié-collé du passé" pour autant, qui "aurait été l'option la plus simple" au vu de la notoriété encore bien ancrée parmi les Belges – "66% des plus de 25 ans se souviennent encore du nom", glisse le CEO – à en croire une étude de marché réalisée par la sixième génération de Meurisse.