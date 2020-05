Les familles Boël et Spoelberch investissent dans le Starbucks indonésien

Pause café pour les familles Boël et Spoelberch. Sofina , le holding de la première, et Verlinvest , le véhicule d'investissement de la seconde, parmi les actionnaires de référence d'AB InBev, viennent de prendre part à un tour de table à quelque 109 millions de dollars du côté de la chaîne de café indonésienne Kopi Kenangan , a-t-on appris. Soit un de leurs plus gros investissements dans le monde de la consommation dans la région.

Avec le cofondateur de Facebook

Le montant investi par les deux groupes belges n'a pas filtré . Tout au plus sait-on que Sequoia , partenaire de longue date de Sofina et déjà au capital de Kopi Kenangan, a mené l'opération ; quand B Capital, le fonds d'investissement du cofondateur de Facebook Eduardo Saverin, était aussi de la partie.

Et ce, après une autre opération il y a six mois déjà, auprès d'acteurs tels que le basketteur américain Caris LeVert , ou encore Arrive, le véhicule d'investissement en capital-risque du rappeur américain Jay-Z .

Déjà actifs ensemble en Inde

Reste qu'il ne s'agit pas là d'une première asiatique pour le duo du plat pays. Ensemble, ces deux acteurs importants de la scène belge - et mondiale, dans une autre mesure - ont déjà coinvesti dans la scale-up indienne Byju's par exemple, qui a développé une application d'apprentissage permettant aux élèves et aux étudiants de s'entraîner et de se préparer aux examens d'entrée à travers un mélange de vidéos, de simulations interactives et d'autres contenus.