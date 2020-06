Les familles belges d'AB InBev ont touché 834 millions l'an dernier

Quoique très conséquente, la moisson des Van Damme, de Spoelberch et compagnie, est la plus maigre depuis cinq ans.

Via leur holding grand-ducal EPS, les grandes familles belges actionnaires d'AB InBev se sont versé pour 834 millions d'euros ou 948 millions de dollars sous forme de dividende l'an dernier, selon l'agence Bloomberg qui a consulté les annonces faites au régulateur. C'est leur plus "maigre" moisson dividendaire depuis 2014. L'an dernier, le premier brasseur mondial avait réduit son dividende afin de contribuer à réduire son énorme dette contractée suite au rachat de SABMiller en 2016; en avril de cette année, il a à nouveau annoncé une réduction du dividende, motivée cette fois par la crise pandémique et son impact sur les affaires, visible dès le premier trimestre.

Sur les cinq derniers exercices, le holding EPS a distribué plus de 7,5 milliards de dollars en dividende.

Bloomberg a calculé que sur les cinq derniers exercices, le holding EPS a distribué plus de 7,5 milliards de dollars en dividende. Ses actionnaires sont les familles Van Damme et Van der Staten Ponthoz, réunies en amont dans le holding Patrinvest d'une part, ansi que les familles de Spoelberch, de Mevius, Cornet de Ways Ruart, de Pret Roose de Calesberg et quelques autres, d'autre part.

EPS et sa filiale à 100% EPS Participations détiennent 23,6% du capital du brasseur belgo-brésilien: 6,7% en direct et 16,9% via leur participation dans la fondation de droit néerlandais Stichting AB InBev, dont elles partagent le contrôle avec les actionnaires brésiliens de référence.