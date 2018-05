Les fritkots bruxellois s'offrent un nouveau look

Les autorités ont lancé un projet de rénovation futuriste de certains "fritkots". Huit friteries , dont la ville est propriétaire, subiront d'ici à l'automne 2019 un lifting complet. Les urbanistes et gérants concernés affirment en chœur que la rénovation rendra les kiosques aussi mémorables et belges que la nourriture qu'ils vendent. "Sans frites, la Belgique n'existe pas", explique à Vusitema Kemal, qui exploite un fritkot du centre-ville faisant partie du lot choisi. Selon lui, les frites "représentent la Belgique à travers le monde".

Les services de la ville ont lancé l'an dernier une compétition pour trouver le nouveau design de ces "fritkots du futur". "Nous nous sommes dit: et si nous donnions un modèle? Identifiable tout comme le sont les cabines téléphoniques de Londres", fait valoir l'échevine aux Affaires économiques de la ville, Marion Lemesre. Ils étaient une cinquantaine de candidats belges et internationaux à y avoir pris part. Le gagnant de ce concours est le studio Moto , un jeune studio gantois d'architectes. Selon lui, le fritkot de demain se veut réfléchissant avec un éclairage néon sur le toit.

Quel look aura le fritkot bruxellois de demain?

Pour les cofondateurs du studio Moto, Mo Vandenberghe et Thomas Hick, l'objectif principal dans l'élaboration du design était de préserver l'identité de chaque baraque à frites. Eviter à tout prix "quelque chose de standardisé". "Les gens sont particulièrement exigeants et protecteurs à propos de leur fritkot", assure Thomas Hick. Ces baraques, qui existaient bien avant que le food-truck devienne à la mode, sont "une partie de la culture belge, de la culture de Bruxelles, et les remplacer est sensible", observe-t-il.