Les glaces Magnum et Ben & Jerry's bientôt livrées directement chez vous

Le géant alimentaire anglo-néerlandais Unilever veut revoir ses canaux traditionnels de distribution que sont les supermarchés et les petits commerces. Une révolution quand on sait qu'en matière de production de glaces Unilever détient la moitié du marché mondial.

Unilever vend déjà "en direct-to-consummer" dans les applications de livraison de Deliveroo et Uber Eats via sa boutique virtuelle Ice Cream Store . Il va désormais étendre ce segment en développant à travers le monde 1.000 congélateurs à partir desquels les sociétés telles que Deliveroo ou Uber Eats pourront effectuer la livraison "du dernier kilomètre".

Un accent belge

Ce nouveau canal de distribution a un accent belge. La start-up gantoise Deliverect, fondée il y a deux ans par Zhong Xu et Jan Hollez, fournira la technologie de gestion de la logistique d'Unilever. Deliverect permet déjà de gérer les commandes que reçoivent les hôteliers et les restaurateurs via, entre autres, Deliveroo et Uber Eats.