Les grandes familles goûtent à la viande végétale sauce australienne

Au vu de l'appétit grandissant pour des aliments plus sains, durables et respectueux du bien-être animal, les substituts à la viande ont le vent en poupe.

Pour autant, le marché reste limité à ce stade. Ce qui pourrait changer alors que de plus en plus d'investisseurs et d'acteurs de poids tels qu'Unilever et Nestlé embarquent dans l'aventure.