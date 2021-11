Les lunchs d'entreprise revenus à 70% de leur niveau pré-Covid

Après avoir chuté de 91% lors du premier confinement en mars 2020, les lunchs d'entreprise sont revenus à 70% de leur niveau d'avant la pandémie alors que le Comité de concertation (Codeco) se penche ce mercredi sur de nouvelles mesures anti-Covid – parmi elles, l'extension du télétravail. Par lunchs d'entreprise, il faut entendre le catering d'entreprise via le recours à des traiteurs externes . Un retour à 70%, cela paraît appréciable. Il y a même eu une pointe à 84%, souligne la jeune pousse Localimus , qui diffuse cette statistique.

Le message ne manque pas d'intérêt alors que le gouvernement envisage d'élargir le recours au télétravail. Il faut toutefois nuancer le contenu du diagnostic: Localimus, qui est une plateforme digitale de restauration d'entreprise, s'est basée pour l'établir sur les clients enregistrés sur sa plateforme et pas sur un échantillon élargi aux traiteurs et restaurants tiers. La start-up travaille actuellement avec quelque 130 traiteurs locaux (et 150 avant la crise).