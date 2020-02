Les produits Coca-Cola désertent les rayons de Colruyt

En pleines négociations des tarifs pour 2020, Coca-Cola et Colruyt ne sont pas encore parvenus à un accord. Comme pour Douwe Egberts, les produits commencent à manquer dans les rayons.

Le nœud du problème réside dans les tarifs imposés par le géant des boissons au groupe de Hal. "Chaque année, Colruyt Group mène des négociations avec ses différents fournisseurs. Dans la majorité des cas, un accord est rapidement trouvé, mais il arrive parfois que les deux parties mettent un peu plus de temps pour arriver à un consensus, comme dans le cas qui nous occupe aujourd’hui."

Le groupe n'en dira pas plus. Il entend rester discret sur les négociations afin de ne pas compliquer le dossier.

Bientôt à nouveau du café?

Quoi qu'il en soit, la guerre des prix fait de plus en plus rage entre distributeurs et fournisseurs.