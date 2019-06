Les produits labellisés équitables se vendent de mieux en mieux

La situation dramatique de leurs producteurs de cacao a fini par pousser la Côte d’Ivoire et le Ghana, les deux premiers producteurs mondiaux, à réagir. Ils viennent de prendre une décision historique en annonçant qu’ils ne vendraient plus leur cacao en deçà de 2.600 dollars la tonne – le cours actuel du marché tourne autour de 2.400 dollars la tonne –, afin de mieux rémunérer les agriculteurs.

En attendant la mise en place de ce prix minimum, la vente des récoltes prévue pour 2020-2021 est carrément suspendue . Une telle initiative est un révélateur de la gravité du problème, qui rend d’autant plus nécessaire l’instauration d’un commerce plus équitable, estime en substance Nicolas Lambert, directeur de Fairtrade Belgium .

En Belgique, la notion de commerce équitable n’a plus rien d’abscons aux yeux du grand public. En 2018, les volumes de ventes des trois principaux produits labellisés Fairtrade – la banane, le café et les produits à base de cacao – ont progressé de 26% à 23.800 tonnes.

En chiffre d’affaires, ces trois produits ont rapporté environ 169 millions d’euros (+ 16%). Une croissance due à plusieurs facteurs: la confiance de plus de neuf Belges sur dix au célèbre label noir, bleu et vert de Fairtrade (ex-Max Havelaar), une plus grande variété dans l’offre de produits équitables et l’implication croissante de l’industrie et de la grande distribution, dont l’offre en rayon tend à s’étoffer. Aldi, par exemple, ne vend plus que des roses labellisées Fairtrade.