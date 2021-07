Les raisons de la chute d’AB InBev

Marges plus faibles

Mais c’est au niveau de la rentabilité que le bât a blessé avec un ebitda en hausse de 31% mais inférieur aux anticipations du marché. "En soi, la chute du cours de l'action est relativement facile à expliquer: un chiffre d'affaires plus élevé, légèrement supérieur aux attentes, mais avec des marges plus faibles en raison du prix des matières premières", commente Tom Simonts, senior financial economist chez KBC. Les difficultés à répercuter ces coûts plus élevés se sont traduites par un bénéfice moins important que prévu, ajoute-t-il.