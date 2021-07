Les revenus d'AB InBev plus élevés au 2e trimestre qu'avant-crise

Le géant de la bière a battu les analystes sur ses volumes et son chiffre d'affaires, mais pas sur son Ebitda et son bénéfice par action.

Au deuxième trimestre, le premier brasseur mondial a battu les attentes des analystes en termes de volumes et de chiffre d'affaires , mais y a échoué de peu en termes d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) et de bénéfice par action. Il a néanmoins réussi à hisser son chiffre d'affaires au-delà du niveau du deuxième trimestre 2019 , c'est-à-dire avant la pandémie.

Le groupe belgo-brésilien a réalisé un Ebitda normalisé en hausse de 31% à 4,84 milliards de dollars, à comparer avec 3,41 milliards un an plus tôt; le consensus des analystes s'était fixé à +35,3%. Le bénéfice normalisé par action a atteint 0,95 dollar et le bénéfice sous-jacent par action 0,75 dollar, alors que les analystes attendaient 0,99 et 0,78 dollar.