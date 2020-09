Les six grands travaux du futur CEO d'AB InBev...

Les défis ne manqueront pas pour l'éventuel successeur à l'actuel numéro un du géant brassicole. Endettement en tête, symbole de la grande époque de la consolidation.

Effervescence du côté d'AB InBev en ce début de semaine. Et pour cause, le géant brassicole a lancé une opération de remplacement de son numéro un, le Brésilien Carlos Brito, qui a mené ces quinze dernières années la mue d'un groupe aujourd'hui devenu plus gros brasseur au monde.

Un cabinet de chasseurs de têtes a été mandaté en ce sens, alors que le capitaine sortant devrait accompagner le processus de recrutement jusqu'à une levée de pied dans le courant de l'année prochaine, au profit d'un poste au conseil d'administration. Du moins si un profil est trouvé. Si pas, il resterait alors en fonction.

A ce stade, une piste interne – du côté du responsable des activités en Amérique du Nord – et une piste externe sont à l'étude. Ce qui tranche avec la politique maison, le groupe ayant jusqu'ici plutôt été réputé pour son appétence à la promotion de ses propres talents, en lieu et place d'une volonté de débauchage hors des murs.

Faut-il y voir le signe d'un changement d'ère? Peut-être. Après tout, les défis sont nombreux à l'horizon du géant qui s'accapare près d'un tiers d'un marché amené à enregistrer quelque 541 milliards d'euros de chiffre d'affaires cette année.

1. Endettement

Tout d'abord, se dresse comme priorité le gros morceau qu'est la dette, revers de la médaille des rêves de grandeur du duo Ambev-Interbrew, devenu un en 2004. L'on parle ici à fin juin de quelque 87,4 milliards de dollars – soit 4,9 fois l'excédent brut d'exploitation (ebitda) –, hérités du (cher) rachat à 102 milliards de dollars du groupe britanico-sud-africain SABMiller. Ce qui, en période de conjoncture pour le moins difficile, avec des revenus en baisse (de 17% au deuxième trimestre), est venu fragiliser la construction de par un leverage (ratio dette/ebitda) en hausse.

Il faudra peut-être dès lors consentir à vendre des actifs pour générer du cash. Et ce, comme ce fut le cas avec la vente avalisée en juin dernier des activités australiennes Carlton & United Breweries au japonais Asahi Group. L'opération avait permis de ramener 11,3 milliards de dollars dans les caisses.

2. Premiumisation

Mais avancer en ce sens ne sera pas chose aisée. Car jusqu'ici AB InBev a plutôt cherché à grandir qu'à rétrécir. Le géant compte même désormais plus de 500 marques de par le monde (Jupiler, Leffe, Hoegaarden, Triple Karmeliet, Corona, Beck's,…), dont trois marques phares que sont Stella Artois, Budweiser et Modelo. Cette montée en puissance s'est accompagnée d'efforts pour pousser les marchés les plus mûrs vers des marques plus sophistiquées et plus chères, stratégie ayant porté ses fruits puisqu'elle fut l'un des gros moteurs de la croissance, permettant d’accroître dans la foulée la consommation de bière par de nouvelles franges de la population.

Il serait donc étonnant qu'un nouveau patron ne continue pas à surfer sur cette juteuse vague, la bière ayant d'ailleurs, selon Carlos Brito, "encore de larges opportunités de premiumisation par rapport aux autres catégories que sont les spiritueux et les vins". En effet, seulement 6% des bières sont vendues à des prix premium dans les marchés très matures, contre 30% pour les spiritueux et 85% pour les vins, évoque AB InBev. Or, "avec l’éventail de marques dont nous disposons, nous sommes bien positionnés pour gagner ce combat", ajoutait encore le CEO sur le départ.

3. Bourse

Pour autant, la guerre est loin d'être sur tous les fronts. Notamment du côté des marchés. Car si le titre AB InBev a bondi de 116% sous l'ère Brito, il s'est effondré dans le même temps de quelque 60% depuis l'acquisition de SABMiller en 2016 – où un record avait été atteint, à plus de 122 euros par action. Il y aura sûrement là lieu d'œuvrer à renverser la tendance.

4. Croissance interne

Du reste, avec 170.000 employés au compteur, est-il encore possible de réaliser des économies, se demanderont certains. Ce serait faire affront à l'ancien CEO à la réputation de sévère "cost-cutter", dont le management fut loué à de nombreuses reprises par divers classements internationaux. A grands coups d'acquisitions et de bonus pour ses meilleures recrues, de même que d'écrémage quand nécessaire, le Brésilien a déjà amené le groupe à une sorte de fin d'aventure, fort de ses 52,3 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier – soit près de deux fois ce qu'enregistre Heineken et plus de huit ce que génère Carlsberg –, d'une activité dans une cinquantaine de pays et de plus de 260 sites de production.

5. Nouvelles vagues

Alors, il y aura bien le challenge posé par les microbrasseries, qui amènent aujourd'hui un vent de fraîcheur sur le marché et grignotent dans le même temps des parts de marché aux grands noms établis. Mais là aussi, la stratégie existe déjà et n'aura qu'à être prolongée par un futur numéro un. Car "nous sommes le n°1 des brasseurs artisanaux dans le monde", se félicitait encore en début d'année dernière Carlos Brito.

Provocateur aux yeux de certains, le commentaire du CEO est pourtant correct si l'on s'en tient aux chiffres. AB InBev s’est en effet fortement investi dans ce créneau des "craft beers" ces quatre dernières années. Il y a réalisé une série d’acquisitions, avec pour résultat l'exploitation de 35 marques artisanales dans 16 pays en 2019.

"C’est un grand segment, soulignait alors Brito, dont nous sommes très fiers." Avant d'ajouter que "les entrepreneurs à l’origine de ces brasseries restent chez nous et continuent d’exercer leur créativité. Nous faisons en sorte qu’ils disposent de l’équipement nécessaire, pour qu’ils continuent d’inventer des bières et des styles".

Une pratique qui devrait inspirer un prochain patron.

6. Diversification