Les trois moteurs qui pourraient faire mousser AB InBev

Berenberg qui vient de relever son objectif de cours sur la valeur a identifié trois éléments qui pourraient doper l'action AB InBev: l'IPO en Asie, la fin d'un accord de distribution exclusif d'Heineken au Mexique et la percée de la marque Michelob Ultra aux Etats-Unis.

Et tout d’abord l’introduction en Bourse (IPO) d’une partie de ses activités en Asie-Pacifique qui, tout comme la nette réduction du dividende annoncée en 2018, doit justement alléger le poids de la dette qui atteignait encore 102,5 milliards de dollars fin de l’année dernière.

Selon leurs calculs, cette IPO qu’ils voient se concrétiser le mois prochain valoriserait sa branche Asie-Pacifique à 56 milliards de dollars . Si l’IPO se limite à 15% des actions, cela pourrait rapporter 7,9 milliards de dollars au groupe. "D’après nos nouvelles estimations, AB InBev verra son ratio dette nette/Ebitda passer à 3,8 en 2019 et à 3,3 en 2020." Rappelons qu’AB InBev vise un niveau inférieur à 4 d’ici fin 2020. Il était encore de 4,6 fin 2018.

Croissance de 8% au Mexique

Les spécialistes de Berenberg qui soulignent que le Mexique génère l’une des marges Ebitda les plus élevées du groupe estiment que la croissance du volume d’AB InBev dans ce pays pourrait atteindre une moyenne de 8% au cours des quatre prochaines années .

Michelob Ultra pour enrayer le déclin

Enfin, AB InBev a sans doute trouvé le Graal qui lui permettra de compenser le déclin de ses marques phares – Bud Light et Budweiser – aux Etats-Unis. Il s’agit de la bière Michelob Ultra, très faible en calories. Elle compte déjà pour 15% du chiffre d’affaires là-bas et ses ventes croissent de 15% par an. "Si Michelob Ultra continue de progresser à ce rythme, nous estimons qu’elle pourra absorber le recul des ventes de la famille Budweiser dès la fin de l’année prochaine", avancent les analystes.