Lotus Bakeries continue de gâter ses actionnaires

Belle performance de Lotus Bakeries pour son exercice 2019. La tendance positive observée au premier semestre s'est confirmée au second. La biscuiterie affiche un chiffre d'affaires en progression de 10,1% à 612,74 millions d'euros. Une croissance notamment influencée par la consolidation de Kiddylicious qui affiche une hausse de 2,4%.

"Le groupe a aussi réussi à réduire sa dette financière nette jusqu'à environ une fois le cash flow opérationnel récurrent et a donc suffisamment de moyens pour poursuivre ses choix stratégiques", lit-on dans un communiqué .

Année historique

Le groupe cite également les deux étapes importantes réalisées au cours de l'exercice, à savoir l'ouverture de deux nouvelles usines sur deux continents (aux États-Unis et et en Afrique du Sud). La construction de l'usine aux États-Unis est considérée comme l'un des plus grands défis de l'histoire de Lotus. "L'internationalisation de Lotus Biscoff reste notre principal moteur de croissance avec une progression solide tant au sein de nos principaux marchés que dans une série d'autres pays".