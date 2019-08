Lotus Bakeries continue son ascension et confirme ses ambitions expansionnistes

Avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,5% à 298 millions d'euros et un bénéfice net à 36 millions d'euros, Lotus Bakeries réalise un premier semestre très solide et confirme les bons résultats de 2018.

Le spécialiste belge du spéculoos n'a de cesse de confirmer qu'il possède plus d'une corde à son arc. En présentant des résultats semestriels en nette hausse par rapport à la même période un an plus tôt, Lotus Bakeries justifie ses investissements étrangers et confirme ses rêves de grandeur.

Sur le premier semestre 2019, l'entreprise a en effet réalisé un chiffre d'affaires de 298,1 millions d'euros, soit près de 11,5% de plus qu'un an auparavant. Ce bond en avant, en partie expliqué par la consolidation des comptes du récemment acquis Kiddylicious, ajoutant ainsi 10,6 millions d'euros aux résultats et par un effet de change positif (2,2 millions), se traduit par un résultat d'exploitation (Ebit) en hausse de 4,3% à 48,9 millions d'euros. Le bénéfice net s'élève à 36,2 millions d'euros (44,85 euros par action) contre 34,2 (41,92) sur la même période en 2018.