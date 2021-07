Lotus Bakeries suscite la gourmandise de Berenberg

C’est une valeur assez discrète de la cote bruxelloise, mais dont le parcours boursier n’a rien à envier à certaines biotechs ou à des technos du Nasdaq. Quelqu’un qui a acheté une action de ce spécialiste du speculoos (appelé désormais Biscoff chez Lotus), des pâtisseries industrielles et des snacks naturels en janvier 2012 a vu son investissement s’envoler de 1.100%! De telle sorte que Lotus pèse désormais 4 milliards d’euros en bourse, soit autant que Cofinimmo et plus que Melexis, deux sociétaires du Bel 20.