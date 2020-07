M80 et Cobepa injectent 16,5 millions d'euros dans le "new" Pain Quotidien

De Cobepa au fonds M80

Qui dit nouvelle structure dit redistribution des cartes et des rapports de force en présence. C'est le cas du fonds Cobepa, qui avait pris 30% du capital du Pain Quotidien en 2016. Si les montants de ces investissements ne sont jamais révélés, cette opération avait été évaluée à une somme comprise entre 120 et 150 millions d'euros. A la suite de la PRJ, Cobepa n'est plus l'actionnaire principal du Pain Quotidien. Il a dû laisser cette place au fonds M80, créé il y a deux ans par des anciens de la Gimv (dont Peter Maenhout ) et par le serial entrepreneur José Zurstrassen .

Cette inversion des rapports de force entre l'ancien et le nouvel actionnaire principal du Pain Quotidien se traduit notamment par des démissions et des nominations de différents administrateurs de Brunchco21 qui, rappelons-le, est la nouvelle structure qui abrite l'atelier de production du pain, le Pain Quotidien Belgique et France, les marques et les contrats de master franchise. Au rang des démissions, Tom Matthijs (Head of Legal Cobepa) et Xavier de Walque (CFO Cobepa) font un pas de côté. Ils sont remplacés par Pieter Vermeersch et Xavier Dura, tous les deux partenaires chez M80, et par Konrad Grieger (Cobepa).