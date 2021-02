"Ma Ferme", la coopérative qui veut ratisser large

Une quinzaine de personnes s'apprêtent à créer une ferme coopérative à Labliau, près d'Enghien. Avec succès: le projet a rassemblé un millier de coopérateurs.

Un millier de coopérateurs, plus de 30 projets entrepreneuriaux sur le seuil: la ferme Courte-au-Bois de Labliau, entre Enghien et Silly, se prépare à une nouvelle vie. Désireux de céder son exploitation, le propriétaire actuel a été séduit par le projet développé par une quinzaine de personnes réunies autour d'une idée commune: la création d'une ferme coopérative appelée à devenir une pépinière d'entreprises liées à l’agriculture et l’alimentation.

"Nous avons vocation à produire du bio, mais nous ne l’imposerons pas. Les circuits courts, en revanche, sont un prérequis." Stephan De Brabandere Administrateur délégué de Ma Ferme

"Le projet est né d’un faisceau de préoccupations: sauver une ferme menacée de disparition, créer 10 hectares de biodiversité et renforcer la chaîne alimentaire locale avec une pépinière d'entreprises", raconte Stephan De Brabandere, l'une des chevilles ouvrières du projet.

Située dans un vallon au bord de la Marcq, à deux pas du bois de Silly, la ferme Courte-au-Bois constitue un écrin idéal pour rassembler des initiatives permettant d'unir les forces des producteurs et des coopérateurs, tout en favorisant la proximité. "Nous avons vocation à produire du bio, mais nous ne l'imposerons pas aux coopérateurs. Les circuits courts, en revanche, sont un prérequis", précise l'administrateur.

Agritourisme, conserverie, école

L'idée, c'est de rassembler une série d'activités autour de deux pôles principaux: l’agriculture et le maraîchage d'une part, et d’autre part une sorte de coworking agricole proposant des magasins, une chambre froide et des bureaux partagés, ou encore une flotte commune de véhicules utilitaires et de machines agricoles.

L'objectif, c'est de mieux répartir les risques. Sur les 10 hectares et les 2000 m² de bâti (granges, hangars, habitat) disponibles, les porteurs du projet prévoient au moins 2 hectares de maraîchage, aux revenus précaires. D'où l’idée d’adjoindre d’autres activités assurant des rentrées plus stables, comme de l'agritourisme ou une conserverie. Un projet d'école inclusive a également été introduit.

Dans un tel contexte, la création d'une coopérative allait de soi. "Nous nous inspirons de deux modèles existants, les 'herenboeren' aux Pays-Bas, qui associent jusqu’à 200 familles dans un même projet agricole, et les GAEC (Groupements agricoles d'exploitation en commun) français, qui permettent à des agriculteurs associés de réaliser un travail en commun dans des conditions comparables à celles qui existent dans les exploitations familiales", dit Stephan De Brabandere.

Un succès presque trop grand

Plus de 1.000 coopérateurs se sont ralliés au projet, financé par un crowdfunding qui a permis de récolter 1,65 million d'euros. "Si l'on ajoute les 100.000 euros de promesses de participations et les 200.000 euros investis par l'équipe gestionnaire, nous arrivons aux 2 millions nécessaires à court terme, ce qui nous permet dans un premier temps d’éviter de passer par des crédits bancaires." De quoi pouvoir lancer la coopérative avant l'été. Le compromis de vente doit être signé fin février, et l'acte de vente trois ou quatre mois plus tard.

1,65 million € Un crowdfunding lancé par la coopérative a permis de récolter 1,65 million d’euros sur les 2 millions nécessaires.

Plus de 30 dossiers entrepreneuriaux désireux de se greffer à la coopérative ont été déposés. Ruches, élevages de chèvres, de porcs, boucherie, champignonnière… même les brasseurs de la région (Brasserie de Silly, des Légendes, Lefèvre) se sont manifestés.