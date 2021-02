Mabru va investir 1,5 million d'euros dans un espace multimodal

Le Marché matinal de Bruxelles entend revaloriser un espace non exploité en y installant une salle multimodale dédiée à l'organisation d'événements et à des formations.

Cela fait cinq ans que le vert prédomine au Marché matinal de Bruxelles (Mabru). Sur le plan de l'approvisionnement en énergie, Mabru dispose aujourd'hui, avec plus de 25.000 panneaux, de la plus importante installation photovoltaïque de la Région bruxelloise. Côté comptable, Mabru réalise des bénéfices depuis 2015. Malgré la crise du Covid-19, le cru 2020 est encore bon: les premiers chiffres, pas encore audités, laissent miroiter un bénéfice supérieur aux 362.000 euros engrangés en 2019.

Forts de cette belle santé financière, les responsables du plus gros marché matinal du pays entendent pousser un cran plus loin leur avantage. Au programme des prochains mois figure un projet de transformation de la mezzanine entourant les halles en espace multimodal destiné à l'organisation d'événements culinaires et mondains ou à des formations.

Fonds propres et crédits

Selon Laurent Nys, l'investissement nécessaire tournera autour de 1,5 million d'euros et pourrait même approcher les 2 millions. "Je me suis déjà lancé à la recherche de partenariats. Nous financerons ces travaux sur fonds propres et via des crédits bancaires", précise-t-il. Ce qui, selon lui, ne devrait guère poser de problème: la location des nouvelles installations devrait constituer une source de revenus supplémentaire de nature à rassurer les banques.