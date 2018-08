Maggie De Block plaide pour un label de qualité alimentaire

Savoir ce que l'on mange et manger mieux, tel est l'objectif poursuit par la ministre des Affaires sociales et de la Santé Maggie De Block. Elle convie ainsi les producteurs et les distributeurs à afficher sur les produits alimentaires mis en vente un "nutri-score". Elle veut, via cette démarche qui restera volontaire, encourager l'industrie à s'inscrire sur la voie de l'alimentation saine.