Maison Dandoy va voir ailleurs

Le succès du nouveau magasin Dandoy à Anvers dépasse les espérances de ses dirigeants. La biscuiterie artisanale bruxelloise cible aussi d’autres villes comme Liège ou Gand. Mais ce ne sera pas pour tout de suite.

A part un magasin à Waterloo, dans la grande banlieue de Bruxelles, la Maison Dandoy n’était jamais sortie de la capitale. Depuis deux mois, la biscuiterie artisanale, qui s’est constitué en près de 190 ans d’existence une belle renommée dans et autour de Bruxelles, dispose d’une tête de pont à Anvers.

"Le magasin de la Galerie du Roi, c’est un rêve qui se réalise et le fruit d’une longue réflexion" Alexandre Helson Directeur de Maison Dandoy en charge des ventes et du marketing

Visiblement, le chaland est séduit. Le magasin, situé en plein centre de la Métropole, non loin du musée Plantin Moretus et du MoMu (Mode Museum), a très vite dépassé le stade du succès d’estime. "Après deux mois, les premiers retours sont enthousiasmants et surpassent toutes nos espérances. Nous y réalisons déjà des ventes comparables à nos petits magasins", souligne Alexandre Helson, directeur de Maison Dandoy en charge des ventes et du marketing.

Vue en plein écran ©Filip Vanzieleghem

Avec son frère Antoine, il incarne la 7e génération de la famille propriétaire de la société créée en 1829 par Jean-Baptiste Dandoy. Depuis près de deux siècles, le biscuitier, qui se procure ses ingrédients de base (farine, beurre...) quasi uniquement auprès de fournisseurs locaux, s’appuie sur une image "premium" qui lui garantit des marges plus élevées et la rend moins directement sensible aux fluctuations des prix des matières premières.

Et ça marche. Dandoy, qui emploie environ 70 personnes, devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires oscillant entre 7 et 7,5 millions d’euros. Il y a cinq ans, l’enseigne bruxelloise plafonnait sous les 4 millions d’euros.

"Un rêve qui se réalise"

Entre 7 et 7,5 Millions d’euros Le chiffre d’affaires que Dandoy devrait réaliser cette année

Mais depuis lors, trois magasins sont venus s’ajouter. Outre Anvers, Dandoy s’est aussi implantée place Stéphanie, dans le quartier Louise, et depuis jeudi dernier, dans la galerie du Roi. Où Dandoy s’est installé dans une ancienne pharmacie reconvertie en librairie d’art. "Le magasin de la Galerie du Roi, c’est un rêve qui se réalise et le fruit d’une longue réflexion", dit Alexandre Helson.

Grâce à ses deux nouveaux magasins, Maison Dandoy a atteint une taille critique, tout en étant présente dans trois lieux stratégiques du cœur de Bruxelles. Chacun d’eux aura sa spécificité. "Au siège historique de la rue au Beurre, nous projetons de faire revivre les ateliers qui s’y trouvaient jusque dans les années 70. Le magasin de la rue Charles Buls, en face de l’hôtel Amigo, est notre seul établissement horeca. Victime de son succès, surtout parmi les touristes, il est devenu trop petit. Enfin, nous voulons axer le magasin des galeries royales sur la découverte du produit. Nous y avons disposé des tables et des chaises pour permettre aux clients de déguster nos produits sur place en les accompagnant d’un café, d’un thé, voire d’une Cantillon ou d’une coupe de champagne".

"La priorité du moment, c’est de consolider la structure de la société. Nous venons de remettre à jour tout le système informatique." Alexandre Helson Directeur de Maison Dandoy en charge des ventes et du marketing

La biscuiterie n’a sans doute pas fini de grandir, mais elle n’entend pas se laisser dépasser par son succès. "La priorité du moment, c’est de consolider la structure de la société. Nous venons de remettre à jour tout le système informatique. Sur le plan logistique, notre site de Woluwe-St-Lambert nous donne l’espace suffisant pour assurer la production et absorber la croissance des ventes", précise Alexandre Helson.

Vue en plein écran ©Saskia Vanderstichele

Pour la suite, les responsables de Dandoy voient l’entreprise familiale étendre son envergure. Mais en Belgique uniquement.. "Nous n’avons pas d’autres projets dans l’immédiat. À plus long terme, nous avons clairement l’envie d’ouvrir des magasins dans d’autres villes du pays comme Liège, Gand ou Bruges. Les radars sont activés, mais nous ne sommes pas pressés", précise le responsable du marketing.

"Après deux mois, les premiers retours sont enthousiasmants et surpassent toutes nos espérances" Alexandre Helson Directeur de Maison Dandoy en charge des ventes et du marketing

Rien de neuf à attendre à l’étranger, à ce stade en tout cas. Trop compliqué à gérer pour une société qui entend s’en tenir à son modèle intégré et n’envisage pas de recourir à des franchisés. Dandoy s’en tient donc à ses points de vente de Tokyo, Londres, New York et des Galeries Lafayette, à Paris.