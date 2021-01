Malgré des résultats en berne, McDonald's Belgique croît encore

Affecté par la pandémie qui a forcé la fermeture des restaurants, McDonald's Belgique termine l'année 2020 sur un chiffre d'affaires et un bénéfice en recul. Néanmoins, la volonté d'investir en Belgique reste bel et bien présente.

"Cette pandémie montre bien qu'un café ou un restaurant est bien plus qu'un lieu de consommation. Le besoin de relations sociales sera encore plus fort une fois la fin de ce confinement." Stephan De Brouwer, patron de McDonald's Belgique indique que même si le "take away" et la livraison sont appelés à croître, les restaurants McDo ont encore un bel avenir devant deux. "Une fois l’horeca rouvert, les clients seront au rendez-vous."