Marc Coucke négocie une entrée au capital de Greenyard

L'accord n'a pas encore été définitivement signé mais il est sur la table, dit-on. Compte tenu d’un apport d’argent frais de 50 millions d'euros, Marc Coucke prendrait une participation d'environ 13,5% dans la société de traitement de fruits et légumes Greenyard . "Quelque chose est en préparation. Mais rien n’a encore été finalisé et le montant n’est pas définitif », répond prudemment un observateur.

L'investissement de Coucke donnerait un second souffle à Greenyard après la réorganisation de ces dernières années . Sous l'impulsion de Zwaaneveld, le groupe de fruits et légumes, très endetté, a vendu sa branche de transport portugaise, l'usine hongroise où une infection à la listeria a éclaté fin 2018 et son grossiste en fleurs britannique. En parallèle, Greenyard a supprimé 422 emplois .

Grâce à ces mesures ainsi qu’à une rentabilité et une trésorerie retrouvées , la montagne de dettes du marchand de légumes coté en bourse a fondu plus vite que prévu . À l'arrivée de Zwaaneveld, la dette nette représentait 7,1 fois le résultat brut d'exploitation ajusté. À la fin du mois de mars – soit à la fin de l'exercice décalé de Greenyard – le groupe s'attend à atteindre 3,5 fois.

Vieille connaissance

Par ailleurs, Coucke est également copropriétaire du parc animalier Pairi Daiza, du groupe de construction Versluys et de l'exploitant des salles de ski couvertes SnowWorld. Mais aussi actionnaire des groupes pharmaceutiques Mithra et Fagron, de la société photo Smartphoto et du biscuitier Lotus Bakeries. Ces derniers mois, il est également devenu actionnaire des sociétés immobilières VGP, Immobel et Xior.