Materne contre Nutricia, qui aura le monopole du cœur?

Materne accuse Nutricia d’utiliser pour sa marque Olvarit un logo trop proche du sien. Nutricia plaide que le seul élément distinctif à prendre en compte doit être la marque verbale.

C’est une histoire de cœur (vert) qui a amené Materne et Nutricia à s’affronter mercredi devant la juge des cessations du tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Globalement, Materne reproche à Nutricia d’utiliser pour sa marque Olvarit (alimentation pour bébés) un logo beaucoup trop ressemblant au sien.

Depuis 2006, la renommée de Materne s’est capitalisée autour du signe distinctif qui est un cœur vert au centre duquel Materne est écrit, a plaidé l’avocat de la société, expliquant que la ressemblance entre les deux logos était à même de créer la confusion dans le chef des consommateurs. "Le consommateur moyen pourrait acheter un produit Olvarit en pensant qu’il s’agit d’un produit Materne", a expliqué l’avocat de Materne, expliquant que cette éventualité pouvait également avoir une influence sur le chiffre d’affaires de Materne.

Les deux groupes développant ensemble certains partenariats, Materne explique avoir d’abord tenté le règlement à l’amiable. Sans succès. Pour cette raison, la société a décidé d’introduire une action en cessation contre Nutricia afin que la société soit condamnée à ne plus utiliser le logo en question. En cas de condamnation, Materne a également demandé à la juge d’ordonner le retrait des marchandises litigieuses des rayons des magasins.

Confusion

En février 2018, Materne a fait réaliser une enquête indépendante auprès de plus de 1.000 personnes. L’idée était de leur montrer l’image d’un pot Olvarit après avoir effacé le nom de la marque qui figurait au centre du cœur. Un peu plus de 64% ont cru identifier un produit Materne alors qu’il s’agissait d’un pot Olvarit. Les avocats de Materne ont demandé à la juge de constater l’atteinte à la marque et de faire cesser, par Nutricia, du logo utilisé depuis 2016. Utiliser un tel logo est constitutif de "pratiques contraires aux bonnes pratiques du marché et cela permet à Nutricia de tirer un certain profit des produits Materne".

Du côté de Nutricia, on ne partage évidemment pas cette vision des choses. Pour Nutricia, le logo de Materne ne doit pas être considéré comme un cœur, contrairement à celui de Nutricia. Mais, et c’est la thèse centrale de Nutricia, le seul élément distinctif permettant de comparer les marques serait l’élément verbal (Materne, d’un côté; Olvarit, de l’autre). Pour l’avocate de Nutricia, les autres éléments seraient négligeables.

Pour elle, l’analyse faite par Materne est fausse et induit la juge en erreur. En effet, Nutricia reproche à Materne d’avoir introduit dans le cadre de l’évaluation des similitudes entre les marques des éléments qui ne feraient pas partie de la marque en tant que telle. Il s’agit de la transparence des pots, de la référence aux fruits et du couvercle des pots vert et argenté. Enfonçant le clou, l’avocate de Nutricia a précisé que les produits de Materne étaient essentiellement des compotes et des confitures tandis que Olvarit (la marque de Nutricia) ne produit et commercialise que des produits d’alimentation pour les bébés.

Nutricia a également tenu à démonter un argument avancé par Materne. Cette dernière avait plaidé plus tôt que le sentiment de confusion entre les produits pouvait être renforcé par la présence de produits des deux marques dans les mêmes rayons dans les magasins. Pour appuyer sa thèse, l’avocat de Materne avait remis un dossier de photos à la juge.