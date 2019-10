McDonald's Belgique à la recherche de 500 managers

Elle continue aussi d’engager. D’ici 2023, McDo prévoit de gonfler ses effectifs de 2.000 unités par rapport à 2018. Face à une concurrence toujours plus présente, avec l’essor de Burger King, l’arrivée de KFC ou encore l’émergence d’enseignes "premium" telles que Ellis Gourmet Burger, le géant américain du fast-food mise sur la technologie pour pousser le consommateur à manger plus et plus souvent chez lui.