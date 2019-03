McDonald's compte sur l'intelligence artificielle pour vous faire manger plus

Achat record

McDonald’s n’est pas vraiment un habitué de tels investissements. Le rachat de Dynamic Yield est d’ailleurs le plus important pour le groupe depuis vingt ans. L’investissement bien que conséquent ne pèse pas lourd comparé à sa capitalisation boursière qui atteint aujourd’hui plus de 142 milliards de dollars. Présent dans plus de 100 pays dans le monde, le géant du burger est aujourd’hui leader mondial de son segment avec plus de 38.000 restaurants répartis partout dans le monde.