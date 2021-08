Milcobel voit des centaines de fermiers passer à la concurrence

Ces deux dernières années, près de 400 producteurs laitiers ont quitté l’entreprise Milcobel. Cela fait des années que la plus grande entreprise de produits laitiers du pays paie moins les fermiers que ses concurrents . L’entreprise tente de les faire revenir, mais elle est devenue une proie facile pour de nouveaux concurrent s comme la société néerlandaise Royal A-ware.

Les entreprises belges de transformation du lait sont engagées dans une bataille acharnée . L’enjeu? Les producteurs laitiers belges. La laiterie wallonne "Laiterie des Ardennes" recherche de nouveaux producteurs, mais l’arrivée de la société néerlandaise Royal A-ware, en particulier, met sous pression les entreprises laitières bien établies comme Inex, Milcobel et Danone.

Les Néerlandais vont chercher les fermes laitières auprès de leurs concurrents en leur offrant un prix plus élevé, soit 35 euros par 100 litres . Néanmoins, van Ballegooijen réfute le fait qu’il achète les agriculteurs belges à ses concurrents. "Nous sommes une entreprise familiale et nous suivons les prix du marché . Par ailleurs, notre objectif est de conclure des partenariats à long terme."

Fromage Brugge

La principale victime est Milcobel, qui transforme en poudre, en mozzarella et en fromage Brugge le lait de 2.400 fermiers affiliés. Avec un chiffre d’affaires de 1,2 milliard d’euros, l’entreprise est le principal transformateur de lait en Belgique. Depuis le début de l’année, 316 fermiers sont partis à la concurrence. Ils viennent s’ajouter aux 100 producteurs de lait ayant quitté Milcobel l’an dernier.

Mais de nombreux agriculteurs de Milcobel - qui sont aussi coopérateurs, et donc propriétaires de l’entreprise - ne l’acceptent pas. Quatorze d’entre eux ont engagé une procédure en référé contre la coopérative de transformation du lait. Au début du mois, la justice leur a donné raison . Milcobel a fait appel du jugement, mais n’a pas pu empêcher les 14 fermiers de quitter l’entreprise. En outre, 44 autres producteurs laitiers ont annoncé leur départ.

Peu d’argent pour le lait

Cela fait des années que les fermiers sont mécontents du prix relativement bas offert par Milcobel. C’est pourquoi, il y a deux ans, les fermiers de Milcobel ont licencié le CEO de l’époque après moins de deux ans . Le nouveau CEO, Nils van Dam, a déclaré que cela faisait dix ans que Milcobel payait trop peu ses fermiers et a annoncé la mise en place d’un plan de transformation. Son objectif: augmenter les bénéfices de Milcobel afin que l’entreprise puisse mieux rémunérer ses agriculteurs.

Le nouveau patron a obtenu des résultats. "Depuis le début de l’année, la différence de prix par rapport à nos concurrents a baissé", explique van Dam. "Et nous avons pour ambition de continuer à augmenter nos prix. Mais certains concurrents continuent à payer plus, et nous continuons à travailler dur pour nos fermiers."