Mouscron, pôle d'excellence chocolatière pour Cargill

Le géant américain Cargill investit près de 18 millions d'euros sur son site de Mouscron, où seront installées une usine pilote et une "Maison du Chocolat".

Deuxième chocolatier industriel du globe derrière le géant suisse (aux racines belges) Barry Callebaut, la multinationale américaine Cargill a bien compris tout l'intérêt d'utiliser à son profit le savoir-faire et la réputation belges en matière de chocolat.

L’usine de Mouscron, quartier général européen des activités chocolatières de Cargill, traite le chocolat noir et le chocolat au lait sous forme liquide et solide pour les confiseurs, biscuitiers, boulangers, glaciers et autres artisans chocolatiers. Elle verra son rôle au sein du groupe renforcé d'ici quelques mois.