"Mouton Cadet, c'est 1.520 hectares de vignes"

Et puis, ce fut un travail à l’international chez Douwe-Egberts. Après son rachat par Kraft Jacobs Suchard, elle vécut à Zurich avant de revenir en Belgique pour travailler chez Imperial Meat (charcuteries). Et de prendre un autre virage professionnel.

Depuis le 22 janvier, cette Herstalienne de naissance et Uccloise d’adoption gère les destinées d’un groupe qui pèse 233 millions d’euros de chiffre d’affaires rien que pour la marque Mouton Cadet.

Le Baron Philippe de Rothschild avait créé Mouton Cadet dans l’esprit de ce qui allait devenir, dans le Bordelais, les "deuxièmes vins" des Châteaux. La marque Mouton-Rothschild s’est émancipée de sa vocation initiale… En 1930, la récolte ne fut pas de très bonne qualité à Bordeaux. Le Baron décida alors de déclasser toute sa récolte et créa Mouton Cadet, un rouge de l’appellation médocaine Pauillac.

Avec 12 millions de bouteilles vendues chaque année dans 150 pays, comment maîtrisez-vous vos approvisionnements? Nous signons des partenariats avec des viticulteurs et des caves coopératives selon un cahier des charges que nous avons établi.

Je vous assure que nos 250 partenaires sont tous très fiers de collaborer à l’élaboration de ce vin. Et si nous sommes exigeants pour nos apports, nous les rétribuons également plus cher que le prix du marché.

Quarante-cinq pour cent de ces surfaces sont situées dans des appellations de "Côtes", principalement Blaye et Bourg. Et nous disposons d’un centre vinicole, cuverie, embouteillage, en Médoc, qui s’étend sur 16 hectares.

Mouton Cadet se décline aujourd’hui en blanc, en rouge, en "réserve" et aussi en appellations Médoc, Saint-Emilion et Graves. N’est-ce pas perturbant pour le consommateur lambda?

Je ne crois pas. Le Mouton Cadet Bordeaux est réservé à la grande distribution. Les autres vins sont vendus dans le traditionnel, chez les cavistes et dans la restauration.