Nespresso accélère son programme de neutralité carbone

Des efforts sur tout le cycle de vie

Neutre en carbone dans ses opérations depuis 2017, la marque chère à George Clooney porte à présent ses efforts sur la chaîne d'approvisionnement et sur le cycle de vie de ses produits. Pour ce faire, elle entend réduire ses émissions, en recourant aux énergies renouvelables dans toutes ses boutiques, au plastique recyclé dans les machines à café et en utilisant davantage de capsules composées à 80% d’aluminium recyclé.

Des arbres pour réduire les émissions de CO2

Autre angle d'attaque: la captation de CO2 via un programme de plantations d’arbres dans les exploitations de café. Au total, Nespresso prévoit de planter 1,65 million d'arbres par an d’ici la fin de 2022. Il s'agira d'espèces locales, choisies par les producteurs locaux.

En Belgique, la consommation de café hors domicile - environ 20% de la consommation globale de dosettes - sera neutre en carbone dès cette année , grâce à un programme de plantation de 14.000 arbres en Colombie, au Guatemala et en Ethiopie , lancé en début d’année.

Autoriser les capsules dans les sacs PMC

La suite passera, notamment, par un accroissement du taux de récupération des capsules usagées. En deux ans, il est passé de 25% à plus de 30%. Pour aller plus loin, Nespresso négocie avec Fost Plus la possibilité, pour les consommateurs, de jeter leurs capsules dans les sacs PMC. Cela devrait être chose faite en 2021. "Nous espérons arriver ainsi à un taux de récupération de 95%", dit Oliver Perquy.