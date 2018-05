Nestlé débourse 6 milliards d'euros pour une licence sur les produits Starbucks

"Cette alliance globale dans le café apportera l'expérience Starbucks dans les foyers de millions d'autres personnes dans le monde grâce à la portée et à la réputation de Nestlé", a déclaré Kevin Johnson, PDG de Starbucks. De son côté, Nestlé espère que cette transaction permettra de séduire davantage la générations des "millenium" qui ont grandi avec la marque Starbucks et qui sont disposés à dépenser davantage pour consommer des produits plus exotiques voire plus sophistiqués et qui sont susceptibles de dégager des marges plus confortables que celles qu'il distribue traditionnellement.