Nestlé prend un virage vert à coups de milliards d'euros

Trois secteurs d'investissement

La société prévoit aussi de planter 20 millions d'arbres par an pendant les dix prochaines années et de se diriger vers une transition énergétique sur ses sites, en utilisant 100% d'électricité renouvelable d'ici cinq ans.

Voitures de société et télétravail

"Nous avons déjà opéré des réductions d'émissions drastiques dans notre siège et dans notre flotte de véhicules", se réjouit le CEO de Nestlé Belgique et Luxembourg, Michel Mersch. Nestlé affirme également avoir banni le plastique à usage unique de tous ses sites belges. "Nos emballages primaires et secondaires sont en pleine transformation et notre offre de produits à base végétale ne cesse de s'élargir et de fleurir dans de nouvelles catégories de produits."