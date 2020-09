Nestlé rachète le spécialiste américain des allergies Aimmune Therapeutics

Traitement phare

Aimmune Therapeutics développe et commercialise des traitements contre des allergies alimentaires. En janvier, l'agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA) avait approuvé son traitement phare, appelé Palforzia, destiné à réduire la fréquence et la gravité des réactions allergiques aux arachides, y compris l'anaphylaxie, chez les enfants de 4 à 17 ans. L'offre devrait être conclue au quatrième trimestre 2020, a estimé Nestlé.