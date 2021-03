Newtree Impact commence à se donner les moyens de sa mue

La société cotée sur le marché Access d'Euronext Bruxelles a levé , dans le cadre du capital autorisé, 1,6 million d'euros . Objectif: amorcer la pompe et commencer à investir avant d'organiser une plus grosse récolte de fonds auprès d'investisseurs professionnels et institutionnels dans quelques mois .

Dix nouveaux investisseurs

Les nouveaux actionnaires ont tous investi à titre personnel, bien que la plupart d'entre eux émanent du monde des affaires. On y trouve notamment Grégoire Dallemagne, le CEO de Luminus, Yvan Verougstraete, l'administrateur délégué de Medi-Market, ou encore Guillaume van Rijckevorsel (Darts-ip) et Nicolas Saillez, le responsable des fusions et acquisitions chez D'Ieteren. "Toutes ces personnes sont motivées par notre positionnement sur les problèmes climatiques et veulent agir pour faire bouger les lignes", souligne le CEO Benoît de Bruyn.