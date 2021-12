Newtree Impact investit dans une usine à mouches

Transformée en holding à impact, Newtree réalise son cinquième investissement de l'année tout en levant de nouveaux fonds.

Newtree Impact prend la mouche... Un jeu de mots un peu facile, on vous le concède, pour décrire le nouvel investissement de la société cotée sur le marché Access d'Euronext. Car elle a souscrit une petite part de la levée de fonds réalisée actuellement par Protix, une jeune pousse néerlandaise qui s'est spécialisée dans la production de protéines au départ de mouches soldats noires, "hermetia illucens" en latin. L'activité de cette entreprise n'est pas sans rappeler celle d'un autre investissement opéré par deux autres holdings belges, Bois Sauvage et Finasucre: il y a deux ans, ceux-ci ont en effet injecté des capitaux dans Ÿnsect, une "usine à insectes" française dont la production est destinée à l'alimentation animale, comme Protix. La différence, c'est qu'Ÿnsect parie sur les vers de farine, alors que Protix a jeté son dévolu scientifique et technologique sur cette mouche de grande taille qu'on appelle aussi "black soldier fly".

"Protix fait partie du top 3 des producteurs d'insectes, mais est le seul d'entre eux à avoir déjà une capacité de production à l'échelle." Benoît de Bruyn CEO, Newtree Impact

"Ce sera notre cinquième investissement en 2021", souligne Benoît de Bruyn, le CEO de Newtree Impact. "Protix fait partie du top 3 des producteurs d'insectes, mais est le seul d'entre eux à avoir déjà une capacité de production à l'échelle. C'est un fantastique exemple d'économie circulaire: la mouche soldat noire transforme des déchets de l'alimentation organique (en l'occurrence des déchets de l'industrie de la pomme de terre) en protéines et en lipides qui vont servir d'alimentation pour les poissons en aquaculture et des animaux domestiques comme les chiens et les chats. À terme, on pourra élargir son utilisation à d'autres animaux. La mouche met moins de dix jours à transformer ces déchets et son élevage ne nécessite qu'un espace réduit."

Lire aussi Newtree Impact commence à se donner les moyens de sa mue

Protix exploite une ferme-usine à Bergen-op-Zoom, aux Pays Bas. La société a pour objectif de lever entre 40 et 60 millions d'euros pour financer une extension de ses capacités. "Elle a aujourd'hui une capacité de 3.000 tonnes métriques par an, qu'elle va augmenter significativement. Ce marché est colossal, on parle d'un potentiel de deux millions de tonnes métriques. Une série d'entreprises se dépêchent actuellement de se déployer dans ce créneau."

Aqua Spark en éclaireur

3 millions d'euros levée de NewTree Impact Newtree Impact est en train de récolter de nouveaux moyens par placement privé.

Protix propose déjà six produits et fournit en business-to-business de grands acteurs de l'alimentation animale. Reste à voir pourquoi Newtree Impact n'y investit que 300.000 euros. "Nous sommes en train de lever trois millions d'euros, répond Benoît de Bruyn. L'opération Protix est intervenue entre-temps, on n'a pas voulu s'exposer trop à ce stade." Son holding a lui-même récolté précédemment quelque 3,5 millions d'euros, qui sont venus s'ajouter au cash qui restait dans l'ancienne structure Newtree – la société exploitant du chocolat et du café bio et durable s'est, pour rappel, transformée il y a 12 mois en holding à impact positif sur le climat.

Depuis sa mue, elle a investi quelque cinq millions d'euros. Avant Protix, sa dernière mise de fonds est allée à Proteon Pharmaceuticals, une entreprise polonaise qui a mis au point des bactériophages à destination des animaux, susceptibles de remplacer avantageusement les antibiotiques.

Lire aussi Newtree déploie sa stratégie d'investisseur à impact

C'est via un de ses précédents investissements que ses dirigeants ont découvert Protix. Le fonds Aqua Spark, qui finance l'aquaculture durable et qui a constitué le premier investissement de Newtree Impact, les a aiguillés vers cette société.

Lancée il y a un peu plus d'un mois, la nouvelle levée de fonds en Newtree Impact se fait par placement privé. L'opération doit s'achever début de l'an prochain. Elle cible de nouveaux investisseurs, tout en étant évidemment ouverte aussi aux actionnaires existants.