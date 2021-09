Night & Day, l'épicerie d'étudiants devenue le géant de proximité

Lancée en 1993, la chaîne Night&Day s'est installée sans faire de bruit dans le paysage wallon. Le groupe compte aujourd'hui 99 magasins. Rencontre avec Philippe Clinet et Vincent Dardenne, deux des fondateurs du groupe, plutôt adeptes de la discrétion.

L'avenue Albert Ier le long de la Meuse, à Namur, est l'une des portes d'entrée les plus empruntées pour rejoindre la capitale wallonne. Malgré la présence du CHR et, depuis peu, du nouveau paquebot CBC, la large voirie n'est pas vraiment le centre d'affaires de Namur. C'est pourtant bien là, à côté d'une pharmacie et à deux pas d'un night shop, que Philippe Clinet et Vincent Dardenne ont installé leur société au bout d'une discrète allée, pratiquement invisible depuis la rue. Le site correspond plutôt bien au style des deux patrons: discret. "Depuis un reportage en 2018 de RTL-TVI, je n'ai pas passé plus de 30 secondes à répondre à un journaliste", sourit Vincent Dardenne. Lui et son associé préfèrent laisser la lumière à leur marque, plutôt qu'à leur aventure entrepreneuriale. "On ne ressent pas le besoin d'être repris dans votre concours d'entreprise de l'année", renchérit en rigolant Philippe Clinet. S'ils y participaient, leur candidature serait pourtant très probablement analysée avec intérêt par le jury.

"Nos parents et nos professeurs se demandaient pourquoi on avait fait cinq ans d'études pour, au final, ouvrir un petit magasin." Philippe Clinet Cofondateur de Night & Day

Il y a 28 ans, avec Jérôme Giraud, qui a aujourd'hui quitté l'aventure, ils ont lancé la chaîne Night & Day, ces fameux magasins qui ont sauvé plus d'un fumeur en manque de tabac et autre joueur du Lotto à la recherche du million. "On a commencé juste après nos études. En sortant, moi de droit, Philippe de sciences éco et Jérôme de communication, on a décidé de lancer une épicerie dans le centre de Namur, à côté de la fac", se souvient Vincent Dardenne. Avec comme seule expérience un service militaire pour ce dernier et un examen d'entrée raté aux chemins de fer pour Philippe Clinet, les associés se lancent dans leur projet avec 300.000 francs (soit un peu moins de 7.500 euros). À l'époque, l'idée ne ravit pas spécialement l'entourage des jeunes. "Nos parents et nos professeurs se demandaient pourquoi on avait fait cinq ans d'études pour, au final, ouvrir un petit magasin", sourit Philippe Clinet. L'idée est effectivement étonnante, mais répond à une demande. Leur épicerie/librairie dispose d'une offre variée, allant de la nourriture aux journaux, en passant par la vente d'alcool et de tabac. Mais leur petite enseigne a surtout le gros atout d'ouvrir jusqu'à minuit, du jamais vu pour la capitale namuroise.

Pas un night shop

"Aujourd'hui encore, je ne pourrais pas dire qui sont nos concurrents", avance Vincent Dardenne. "On trouve ce type d'offre au Québec avec la chaîne Couche-Tard, mais à l'origine, ce n'est pas eux qui nous ont inspirés." Malgré le nom de la chaîne et les horaires tardifs, ne qualifiez certainement pas leurs magasins de night shops. "Le nom a effectivement porté à confusion. Au point que nous avons pensé à le changer au moment du rebranding en 2018. On l'a finalement gardé, car la marque était déjà trop installée. Mais on n'a jamais été un night shop et on ne le sera jamais. Ce n'est pas le même métier", explique Philippe Clinet. Leurs magasins ouvrent néanmoins tous les jours de l'année, de 6h à minuit. Bien suffisant. "Pour ouvrir plus tard, il y a d'autres contraintes. Il faut aussi trouver le personnel. Puis, il faut surtout une demande des clients. Ça marcherait peut-être pour certains magasins en ville, mais certainement pas à Wangenies, par exemple, où on est aussi installés. En réalité, on est davantage un magasin de proximité."

"C'est peut-être vieille école, mais on n'a jamais voulu s'entourer d'investisseurs. L'ensemble de l'actionnariat est entre nos mains." Vincent Dardenne Cofondateur de Night & Day

Et en un peu moins de 30 ans, le groupe a plutôt pas mal pris d'embonpoint. Rapidement après leur lancement, les affaires prennent de l'ampleur. Mais plutôt que les autres grandes villes, l'extension se fait progressivement, depuis leur quartier général namurois. À Charleroi ou Liège, ils préfèreront d'abord le reste de la ville de Namur, puis les villages à côté. Les débuts se font principalement via des franchises avec une évolution progressive. "On est du genre très économes. C'est peut-être vieille école, mais on n'a jamais voulu s'entourer d'investisseurs. L'ensemble de l'actionnariat est entre nos mains", expliquent les fondateurs.

Si la franchise permet de faire grandir le groupe, le système n'est pas sans défaut. "Nous avions des problèmes avec certains franchisés qui ne jouaient pas le jeu, ce qui détériorait notre image. Nous avons donc progressivement repris les magasins." Aujourd'hui, seulement une petite dizaine d'enseignes ne sont pas dans le réseau intégré. Une minorité. La semaine prochaine, les associés ouvriront leur 99e magasin. Le chiffre d'affaires pointe, lui, à 150 millions d'euros et le groupe compte 400 équivalents temps plein. En moyenne, ils ouvrent une dizaine de magasins par an. "Cela a été un peu freiné avec le covid, mais on pourrait bien en ouvrir plus que d'habitude l'année prochaine. Nous avons toujours une dizaine de projets en préparation", explique Vincent Dardenne.

Présent essentiellement en Wallonie, Night & Day compte aussi six magasins à Bruxelles, mais aucune boutique en Flandre. "Ce n'était pas la priorité, même s'il y a certainement un potentiel. Il y a de la demande, notamment de nos fournisseurs. Nous irons sûrement un jour", explique Vincent Dardenne. L'expansion pourrait toutefois être moins rapide que prévu. Pas à cause de la crise sanitaire, qui a relativement épargné le groupe, mais plutôt pour des questions de ressources humaines. "Aujourd'hui, si on avait les candidats, on pourrait engager 50 personnes directement", assure Philippe Clinet. Le recrutement a toujours été un défi pour le groupe, mais les choses ont tendance à se compliquer. "Le confinement a modifié la relation qu'ont les gens avec le travail. Les salaires net dans notre secteur ne sont pas très élevés et il est de plus en plus difficile d'être attractif par rapport au chômage, certes moins élevé, mais qui s'obtient sans rien faire. Il y a vraiment un effort des politiques à faire de ce côté", explique Vincent Dardenne.

