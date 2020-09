"Nommer un nouveau CEO ne réglera pas le problème de la dette d’AB InBev"

Un oustider?

Reste à savoir si AB InBev se choisira un candidat hors ses murs ou s’il jouera la sécurité en sélectionnant quelqu’un qui connaît déjà la maison. Chez Kepler Cheuvreux ("acheter" ; 52 euros), on estime qu’il est hautement improbable de voir un outsider accéder à la fonction de CEO étant donné la culture du groupe axée sur le développement des talents. "Le problème le plus pressant d’AB InBev, son endettement, ne sera pas résolu par la nomination d’un nouveau CEO" affirme toutefois le courtier.

Reg Watson d’ING souligne, pour sa part, que "perdre un chef (le CFO Dutra, Ndlr) est de la malchance mais que perdre les deux ressemble à de l’insouciance". La nouvelle direction devra concevoir un nouveau message à l’adresse des investisseurs afin de retrouver un niveau de confiance et d’estime similaire à celui dont ont bénéficié Brito et Dutra prévient-il. "Cela prendra du temps et limitera probablement la performance de l’action. Une raison de plus de maintenir notre conseil à 'conserver' sur la valeur."