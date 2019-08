Nouveaux soucis pour le roi des fruits Deprez

Hein Deprez, la cheville ouvrière du géant des fruits et légumes Greenyard déjà en difficulté, semble également avoir des soucis avec ses plantations. Une vente par appartements de bâtiments et/ou terrains est censée lui sauver la mise. C’est du moins ce qu’on peut lire dans les comptes annuels de son holding de plantations De Weide Blik.

Ce dernier a encaissé, au terme de son dernier exercice, une perte de 53 millions d’euros en raison de réductions de valeur sur ses filiales Fruit Farm Group (25,7 millions) et Orchards Invest (27 millions), des entreprises de plantations actives à l’international. En prenant en compte la perte reportée de l’exercice 2017, De Weide Blik est dans le rouge à hauteur de 76 millions. Cette année-là, le holding avait dû également acter des moins-values sur ses plantations.

Les problèmes rencontrés par De Weide Blik peuvent également avoir des répercussions sur la société cotée Greenyard, dont le bilan est censé pouvoir être assaini grâce à la vente d’entités et une augmentation de capital.

L’entreprise supporte par ailleurs un endettement de près de 50 millions d’euros. Pour en réduire la charge et améliorer la situation financière de De Weide Blik, Hein Deprez est en pourparlers avec ses banques. Au début du mois de juillet, ces discussions étaient toujours en cours. Deprez et les autres administrateurs de la société partent du principe que la continuité de l’entreprise est ainsi assurée. Ce que le commissaire-réviseur de De Weide Blik met en doute.

