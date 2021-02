Nouvelle année de croissance pour Lotus Bakeries qui défie la crise

Le résultat opérationnel (ebit) de l'entreprise est pour sa part en hausse de près de 6%, à 106,5 millions d'euros alors que son bénéfice net augmente de quasi 9% par rapport à 2019, à 82,54 millions d'euros. "Au cours d'une année qui restera à jamais associée à la pandémie de Covid-19, Lotus Bakeries est parvenu à réaliser une croissance de son chiffre d'affaires de 50 millions d'euros ou de plus de 8%. Cela me rend fier et heureux! Cela n'aurait pas été possible sans l'engagement de nos plus de 2.000 collaborateurs", s'est réjoui le CEO Jan Boone, cité dans un communiqué.