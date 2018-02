Nunc est Bebelgium, pardon: bibendum…

Jusqu’à la mi-juillet 2018 , les bouteilles et canettes de pils Jupiler ainsi que les verres et supports associés commercialisés en Belgique seront "rebrandés" au nom du pays. "Pendant le Mondial, chacun met sa propre identité de côté; on se sent, on est tous belge" , souligne Arnaud Hanset, directeur marketing d’AB InBev pour l’Europe de l’Ouest. Son président Jean-Jacques Velkeniers renchérit: "Avec Jupiler, nous captons ce sentiment et nous changeons notre propre nom en ‘Belgium’." O bjectif: créer ou amplifier un mouvement de foule derrière les Diables Rouges , dont la marque est sponsor depuis trente ans. Et surfer sur la popularité de notre équipe nationale pour cartonner dans les ventes durant la grande fête du foot, moment de consommation de jus de houblon par excellence.

Du point de vue du droit des marques, la démarche ne pose pas de problème. AB InBev s’est renseigné. On ne peut pas déposer "Belgium" en tant que marque car un nom de pays est trop générique. C’est donc une forme d’"open source". Cela signifie aussi, soit dit en passant, qu’un concurrent pourrait lui piquer l’idée. Il s’agit par ailleurs d’une initiative belgo-belge: l’équipe de Jean-Jacques Velkeniers a lancé le concept pour la Belgique, point barre. Au sein du groupe mondial, pour l’heure aucune autre direction nationale n’a pris le même chemin. "Pas impossible toutefois que cela arrive, car on a pour habitude de s’échanger nos ‘best practices’au sein du groupe", lâche Hanset. On pourrait donc voir, demain, les Brésiliens d’AB InBev décider de rebaptiser leur pils Brahma en "Brasil"… Les Américains du groupe l’ont d’ailleurs déjà fait il y a deux ans: pour les Jeux olympiques, ils avaient transformé "Budweiser" en "America". Avec un succès commercial mitigé. Et quid si les Diables réalisaient un parcours décevant? "On vise le succès et on est supporter. Dans les bons comme dans les mauvais jours", répond Hanset. Mariés pour le meilleur et pour le bier…