Oatly vise Wall Street, les Spoelberch boivent du petit lait

Des rumeurs circulaient déjà l'année dernière sur les intentions de la société suédoise d' entrer en bourse . En guise de tremplin, Oatly levait 200 millions de dollars de capitaux frais l'été dernier sous la direction du poids lourd du private equtiy Blackstone. Des célébrités comme le rappeur-entrepreneur Jay-Z, la star de la télé et femme d'affaires Oprah Winfrey, l'actrice-activiste Natalie Portman et l'ancien CEO de Starbucks Howard Schultz participaient à l'opération, valorisant l'entreprise à quelque 2 milliards de dollars.

Oatly est désormais sortie du bois . La société a déclaré auprès du gendarme des marchés américain, la SEC, son intention de débarquer à Wall Street. Les analystes estiment que la valorisation de l'entreprise pourrait atteindre plus de 5 milliards de dollars, quand certaines sources parlent même de 10 milliards. Cela pour une entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars en 2019 , et qui devrait probablement avoir doublé l'année dernière.

Du côté de la famille de Spoelberch, parmi les actionnaires de référence d'AB InBev, on se frotte déjà les mains. Et pour cause, le véhicule familial Verlinvest est à bord de la pépite suédoise depuis 2016, fort d'une participation de 10 à 15%.