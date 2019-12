Pas de fumée blanche chez AB InBev et Coca Cola

Toujours aucune avancée dans les tensions sociales qui minent AB InBev et Coca Cola en Belgique. Auprès du brasseur, des actions pourraient reprendre au début de l'année, alors que chez Coca, les centres de distribution restent bloqués.

Toujours pas de fumée blanche chez AB InBev . La réunion de conciliation d'hier s'est soldée par un échec. Le syndicat chrétien flamand n'exclut pas la tenue de nouvelles actions en début d'année après les blocages des sites de Louvain, Jupille et Hoegaarden début décembre. Un préavis de grève a en effet été déposé.

Certes direction et syndicats ont validé un accord de principe sur la garantie d'emploi. Reste le volet pouvoir d'achat de la convention collective de travail 2020-2021. Les syndicats demandent aussi un allègement de la charge de travail et une solution à certains problèmes administratifs liés aux salaires. Aucune avancée n'a été observée sur ces points. "La direction n'avait pas de mandat suffisant. La concertation est arrêtée", explique Kris Vanautgaerden, CSC Alimentation et Services.