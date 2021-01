Pas de miracle à l'abbaye de Westvleteren

La bonne nouvelle, d'abord: interpellés par les mesures de confinement et l'impact de celles-ci sur la distribution de leurs bières, les moines brasseurs de Westvleteren ont décidé d'élargir l'accès à leurs breuvages en lançant un nouveau service de livraison à domicile. Désormais, une partie de leurs stocks seront disponibles via commandes sur leur site et livraison à la maison par un service de messagerie. On ne sera donc plus d'office obligés d'aller le jour dit rechercher sur place, dans le Westhoek, les quelques casiers qu'on aura réussi à commander par web. Et pour faciliter le transport, l'abbaye a conclu un accord avec le spécialiste de l'emballage VPK: les bières à livrer seront conditionnées dans un casier et un emballage extérieur en carton 100% recyclé, et non plus condamnées à être véhiculées dans les lourds casiers en bois de peuplier traditionnels. Génial...