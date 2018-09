PepsiCo se lance dans les bouteilles biosourcées

Le géant américain PepsiCo rejoint ses homologues européens Danone et Nestlé Waters dans leur projet de développer des bouteilles plastiques 100% biosourcées, c’est-à-dire totalement issues de matière végétale renouvelable, ont annoncé les trois groupes lundi.

Danone et Nestlé Waters s’étaient associés l’an dernier à la start-up américaine Origin Materials pour arriver à produire des bouteilles en plastique (PET) issu de fibres cellulosiques (cartons usagés, copeaux de bois, etc.). Recyclable, le PET (polyéthylène téréphtalate) est un des plastiques les plus répandus. Il est largement utilisé notamment pour les emballages alimentaires, mais surtout pour les bouteilles. Sur les 20 millions de tonnes produites chaque année dans le monde, moins de 1% ne provient pas de la pétrochimie.