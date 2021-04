Peter Boone, un homme d'innovation et de marketing à la barre de Barry Callebaut

Le nouveau CEO de Barry Callebaut, leader mondial dans le cacao et le chocolat, partage avec son prédécesseur un même passé au service d'Unilever , qu'il faut voir non pas comme un concurrent, mais comme un des grands clients industriels du groupe suisse.

Le Néerlandais Peter Boone , 50 ans, a travaillé 16 ans au service du géant néerlandais de l'agroalimentaire et des produits de soins avant de rallier Barry Callebaut en 2012 , pour y diriger l'innovation . Cette année, il en prend la tête à la place d' Antoine de Saint-Affrique . Ce Français a lui aussi effectué une partie de sa carrière chez Unilever, où il dirigeait la branche Foods, avant d'entrer par la grande porte chez Barry Callebaut en 2015 pour en devenir d'emblée CEO .

Une lourde succession

La tâche ne sera pas simple pour le nouveau patron, car Antoine de Saint-Affrique s'en va avec un joli bilan. La stratégie qu'il a mise en œuvre "a permis d'étendre la présence internationale de Barry Callebaut", a salué le président du groupe Patrick De Maeseneire. À ses yeux, le CEO en partance a aussi "affiné le modèle économique de Barry, ce qui lui a permis d'affronter avec succès les conditions de marché inédites dues à la pandémie". Le groupe a vu son chiffre d'affaires résister en monnaies locales au premier semestre 2020-2021, mais s'éroder de 7,5% en francs suisses, a-t-il annoncé ce jeudi. Et surtout, depuis qu'Antoine de Saint-Affrique a pris le pouvoir, le cours de bourse de Barry Callebaut a été multiplié par deux. Plus 100% en six ans: il ne sera pas facile, pour Peter Boone, de rééditer cet exploit.