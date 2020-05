Peter Harf, le visage de la consolidation de l'industrie du café...

À 74 ans, l’homme d’affaires prépare l’entrée en bourse, au courant de cette semaine, de la division café de JAB Holding. Qu’il préside pour le compte de la richissime – et très discrète – famille Reimann.

Avec l'espoir de lever 2 milliards d'euros, c'est la plus importante IPO européenne de l'année qui pointe le bout de son nez cette semaine. Crise du coronavirus ou non, JAB Holding a en effet décidé d'avancer dans son plan de mise en Bourse d'Amsterdam de son activité café et thé ("JDE Peet's"). Un projet qui avait été retardé de deux mois en raison de la chute des marchés financiers.