Peut-on déjà espérer une hausse du dividende d'AB InBev?

Il y a un an, AB InBev décidait de diviser son dividende par deux afin d'alléger son endettement. Depuis lors, le groupe a vendu ses activités australiennes et procédé à une IPO en Asie, ce qui va lui permettre de rembourser 16 milliards de dollars. Les actionnaires auront-ils droit à un coupon majoré? Réponse vendredi.

Croissance tempérée

La croissance de l’Ebitda devrait être plus tempérée au troisième en raison des dépenses en marketing et de l’inflation des coûts des ventes estime en effet Wim Hoste de KBC Securities. Mais pour l’analyste, le momentum pour les bénéfices devrait clairement s’accélérer au quatrième trimestre et en 2020. Il rappelle que, dans ses prévisions, le brasseur table sur une forte croissance de ses produits et de l’Ebitda pour l’ensemble de l’exercice 2019.