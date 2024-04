Photoshopper pour trouver chaussure à son pied

Emna Everard, la CEO de la plateforme belge de produits sains et bio Kazidomi, a eu la surprise de se retrouver sur internet posant devant des caisses de... chaussons pour bébés.

Surfer sur internet peut offrir son lot de surprises, pas toujours agréables. Emna Everard, cofondatrice et CEO de la plateforme de produits sains et bio Kazidomi, vient d'en faire la douloureuse expérience. Quelle ne fut pas sa surprise de se retrouver posant tout sourire devant des caisses de... chaussons pour bébés.

Inconnue au bataillon, la société française Steppies, sans doute attirée par son look de jeune maman, n'a rien trouvé de mieux que de "photoshopper" un cliché réalisé lors d'un shooting professionnel de Kazidomi en remplaçant ses logos par celui de Steppies. "Pour les petits pieds en pleine croissance", dit le slogan maison du plagieur, qui pour la cause joue... petit bras.

"C'est une connaissance qui m'a signalé que je figurais sur une photo arborant le logo de Steppies, que personnellement je ne connais pas", explique Emna Everard. Elle n'a guère pignon sur rue, et son site internet n'offre visiblement pas tous les gages de sécurité. Nous n'avons pu y accéder faute de connexion sécurisée.

Soucieuse sans doute de gagner en notoriété, Steppies, qui a certainement accédé à Kazidomi via sa filiale bretonne Bébé au naturel, acquise fin 2022, n'a rien trouvé de mieux que de remplacer les logos Kazidomi par les siens "sans notre permission ni droit à l'image, et sans respect pour le travail et la créativité du photographe impliqué", souligne Emna Everard dans un post LinkedIn.