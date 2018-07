Plus de 90% de la viande de supermarché est belge

Les éleveurs belges fournissent l'essentiel de la viande présente dans nos rayons, révèle Comeos. La Fédération belge du commerce se félicite de voir les circuits courts de plus en plus privilégiés.

Voilà une nouvelle qui fera des heureux à la Foire de Libramont. En Belgique, pratiquement toute la viande vendue en supermarché vient de producteurs locaux. Selon les chiffres de la Fédération belge du commerce (Comeos), 91 % du bœuf, 92 % du veau et pas moins de 97 % du porc présents dans nos rayons sont fournis par des exploitants belges. C'est plus que les produits d'origine animale comme le lait (84%) et les oeufs (76%).